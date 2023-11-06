4 ABD üssüne saldırı
Irak’ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen “Irak İslami Direniş” adlı yapının Irak ve Suriye’de 4 ABD üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.
“Irak İslami Direniş” adlı gruba bağlı Telegram hesapları üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın batısında Ayn el-Esed'e üç saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil Havalimanı yakınındaki ABD üssünün yanı sıra, Suriye'nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye'nin güneyinde yer alan et-Tenef üssüne de birer saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Hedeflerine ulaştığı iddia edilen saldırılarda “uygun silahlar”ın kullanıldığı kaydedildi. (AA)