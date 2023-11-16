5 katlı binada yangın… 19 kişi öldü
Çin'in Şansi eyaletinde 5 katlı bir binada çıkan yangında 19 kişinin öldüğü bildirildi.
Xinhua’nın haberine göre, eyalete bağlı Luliang kentindeki yangın, yerel saatle 07.00’de çıktı.
Kömür madeni şirketine ait olduğu belirtilen binadaki onlarca kişi tahliye edilirken 63 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Sebebi bilinmeyen yangında hayatını kaybeden kişi sayısının 19 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ancak arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Başkent Pekin’de de Nisan 2023’te bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)