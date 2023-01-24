7 aylık hamile kadın hastanenin tuvaletinde doğurdu
Akdeniz’deki Girit Adası’nda bugün meydana gelen olayda ikiz bebeklere 7 aylık hamile olan kadın, gittiği hastane tuvaletinde doğurdu. İkizlerden birinin klozetin içine düşmesi sonucu yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.
Akdeniz'deki Girit Adası'nın Kandiye ilindeki Venizelei Hastanesi'ne giden 22 yaşındaki genç kadın hamile olduğu ikiz bebeklerinin kontrolü için beklemeye başladı.
Genç kadın sırasını beklerken tuvalete gitmeye karar verdi. Tuvaletini yapmayı beklerken ikizlerden birinin doğumunu yaptığını fark eden genç kadın bağırarak yardım isteyince hemşireler yardıma koştu.
Erkek olan ikiz bebeklerden birinin klozetin içine düşmesi sonucu yaralandığı ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.
Genç anne diğer ikiz bebeğini ise hemşirelerin yardımı ile 3 dakika sonra dünyaya getirdi.1 kilogram 900 gram olan bebekler ve annenin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.