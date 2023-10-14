AB, Gazze’ye insani yardımları üç katına çıkarıyor

Avrupa Birliği (AB), Gazze'ye yapılacak yardımları 50 milyon Euro artırarak, 75 milyon Euro’ya çıkardığını duyurdu.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’ye yapılacak yardımların 75 milyon Euro'ya çıkarılacağını açıkladı.

Von der Leyen, açıklamasında, “Komisyon, Gazze için öngörülen mevcut insani yardım paketini derhal 50 milyon Euro artıracak. Bu, toplamı 75 milyon Euro’nun üzerine çıkaracak. Bu yardımların Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için BM ve kuruluşlarıyla yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu desteğin ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için çabalarımızı iki katına çıkaracağız” mesajını paylaştı.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de, “Komisyon, Gazze Şeridi’ndeki sivillere insani destek sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. AB’nin insani yardımının üç katına çıkarılması, Gazze’deki sivillerin gerekli temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlamaya yardımcı olacak. İnsani yardıma güvenli ve sınırsız erişimin sağlanması esastır” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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