AB ülkeleri ‘kritik’ yasada anlaştı

Avrupa Birliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak için önemli bir adım attı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Kritik Ham Madde Yasası’nda uzlaşı sağlandı.

Yasaya göre, AB ülkeleri kritik ham maddeleri sürdürülebilir biçimde tedarik etmek için çaba gösterecek. Bu kapsamda, AB’nin yıllık tüketiminin en az yüzde 10’unu çıkarmak, en az yüzde 40’ını işleyerek işlemek ve en az yüzde 25’ini geri dönüştürmek hedefleniyor.

Yasada ayrıca, AB’nin stratejik kritik ham maddelerde tedariğini çeşitlendirmek için de önlemler alınması öngörülüyor. Bu kapsamda, AB’nin herhangi bir stratejik ham maddede tüketiminin yüzde 65’inden fazlasını tek bir dış ülkeden sağlamaması hedefleniyor.

Yasanın büyük şirketler için de önemli yükümlülükler getireceği belirtiliyor. Buna göre, büyük şirketler, kritik ham madde tedarik zincirlerine ilişkin düzenli biçimde risk değerlendirmesi yapmak zorunda kalacak. (AA)