ABD, Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerine yeni danışman atadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Ermenistan-Azerbaycan müzakereleri olmak üzere Kafkasya bölgesindeki müzakerelerden sorumlu Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığına Louis L. Bono'yu atadığını duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, “Kafkas Müzakereleri Başdanışmanı olarak Dışişleri Kıdemli Meslek Memuru Louis L. Bono’yu atıyorum. Sayın Bono bu sıfatla, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini ilerletmek ve Rusya’nın egemen Gürcistan topraklarında devam eden işgalini ele almak için bölgesel liderlerle birlikte çalışacak.” ifadelerini kullandı.

Bono’nun, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Viyana’daki Birleşmiş Milletler ofislerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve Vatikan’da geçici olarak Maslahatgüzar Vekili olarak hizmet ettiğini belirten Blinken, bu deneyimlerinin Kafkas müzakerelerine önemli katkıda bulunacağını belirtti.

“ABD, YARDIMCI OLMAYA KARARLIDIR”

Blinken, “ABD, Ermenistan ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ihtilafına uzun vadeli bir siyasi çözüm de dahil olmak üzere kapsamlı bir barış anlaşması müzakere etmesine yardımcı olmaya kararlıdır. Bay Bono, Ermenistan ile Azerbaycan arasında doğrudan diyaloğu kolaylaştırmak için Avrupa Birliği dahil benzer fikirlere sahip ortaklarla ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarla ikili ilişkiler kuracaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Kara Harp Okulunda öğretim görevlisi olarak da çalışan Bono, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Basra Bölge Bürosu Müdürlüğü, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ile Ekonomi ve Ticari İşlerden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştu. (AA)

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