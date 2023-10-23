ABD Başkanı Biden, Papa Franciscus ve Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeleri ele aldı.

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ABD Başkanı Biden’ın, Papa ve Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Biden’ın Papa ile yaptığı görüşmede, “Hamas’ın İsrailli sivillere yönelik barbarca saldırısını kınadığı ve Gazze’deki sivillerin korunması gerektiğini vurguladığı” bildirilen açıklamada, iki liderin bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve Orta Doğu’da kalıcı barış için çalışılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Netanyahu ile görüşmesinde ise Biden’in “Gazze’deki ihtiyaç sahibi Filistinliler için gönderilen 2 insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladığını” aktardığı ifade edilen açıklamada, iki liderin Gazze’ye insani yardımların süreceğini teyit ettiği belirtildi.

HAMAS’A “REHİNELERİ BIRAKIN” ÇAĞRISI

Biden’in, 2 ABD vatandaşı rehinenin serbest bırakılması konusunda İsrail’in verdiği destekten dolayı takdirlerini ifade ettiğine değinilen açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun “ABD vatandaşları da dahil olmak üzere Hamas’ın elinde olan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları ve diğer sivillerin güvenli geçişlerinin sağlanması için devam eden çabalar” hakkında konuştuğu aktarıldı.

Biden ayrıca X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile görüşmesinde, “İsrail’in sivillerin mümkün olan en iyi şekilde korunması anlamına gelen savaş hukukuna göre hareket etmesi gerektiği” hakkında konuştuklarını belirtti.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023’ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.