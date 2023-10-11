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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın Hamas ile çatışmaların sürdüğü İsrail’e gideceğini duyurdu.

Yayınlanma: 00:48 - 11 Ekim 2023 Güncellenme:
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Yarın, İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail’e hareket edeceğim” açıklamasında bulundu.

Blinken, “İsrail’e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ziyaretin bir dayanışma ve destek mesajı olacağını belirtti. Miller, ziyaret kapsamında Blinken’in İsrail’i “en iyi şekilde nasıl desteklemeyi sürdüreceklerini” görüşeceğini söyledi. (AA)

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