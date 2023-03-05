ABD Genelkurmay Başkanı’nın Suriye ziyareti büyük tepki çekti

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin temasları Şam'ın büyük tepkisini çekti.

Sozcu.com.tr

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ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, “General Milley, bugün (ABD’li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyini ziyaret etti. IŞİD ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi” açıklamasında bulundu.

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Milley, kendisiyle seyahat eden muhabirlerin, Suriye’de yaklaşık 900 Amerikan askerinin konuşlandırılmasının alınan riske değip değmeyeceğine ilişkin sorularına, “Bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman cevabım evet” yanıtını verdi.

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu grupla bir araya gelen ve burada incelemelerde bulunan Milley’nin ziyaretine Şam yönetimi ateş püskürdü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yayınladı. Suriye haber ajansı SANA, “Haber vermeden üst düzey bir ABD’li yetkilinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri üsse gitmesi yasa dışı ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik alçakça bir ihlal” ifadesine yer verdi. (AJANSLAR)

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