ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 579 milyar dolardan 932 milyar dolara yükseltti.

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Bakanlık, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 932 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Mart sonu nakit dengesinin 500 milyar dolar olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, borçlanma öngörüsünün ekim ayında duyurulan tahminden 353 milyar dolar fazla olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Hazinenin nisan-haziran döneminde de 278 milyar dolar borçlanmasının ve haziran sonu nakit dengesinin 550 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

NAKİT DENGE 447 MİLYAR DOLAR

Hazinenin geçen yılın ekim-aralık döneminde ise 373 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 447 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, ekim ayında paylaştığı tahminde Hazinenin geçen yılın son çeyreğinde 550 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu. (AA)

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