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ABD ile Suudi Arabistan arasında kritik görüşme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

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ABD ile Suudi Arabistan arasında kritik görüşme

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Bin Ferhan, Blinken ile telefonda görüştü.

ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele alan ikili, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Çin’in arabuluculuğunda mart ayında İran’la diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaşmaya varan Suudi Arabistan, bunun stratejik müttefiki ABD ile ilişkilerinde bir gerileme anlamına gelmediğini ifade ediyor. (AA)

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