ABD, İsrail’e atılan füzeyi engelledi

ABD’den iki yetkili, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisinin Yemen kıyısı yakınlarında birden fazla füzeyi belirleyerek durdurduğunu açıkladı.

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CNN'in isimleri açıklanmayan iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Orta Doğu’da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Yemen yakınlarında nereyi hedeflediği bilinmeyen birden fazla füzeyi tespit ederek engelledi.

Yetkililerden biri füzelerin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlendiğini belirtti.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPTI

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, basın toplantısında, Yemen’den İsrail yönüne fırlatılan füzeler ile Suriye ve Irak’taki ABD askeri üslerine yönelik İHA saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Ryder, Yemen’de karadan fırlatılan, Kızıldeniz boyunca kuzey istikametine, potansiyel olarak İsrail’deki hedeflere doğru gittiği bilgisini paylaştığı 3 füzenin “potansiyel tehdit olarak algılanması” nedeniyle bölgede görevli USS Carney savaş gemisi tarafından vurulduğunu belirtti.

Füzelerin Husi güçlerince fırlatıldığını söyleyen Ryder, “Bu füzelerin ve insansız hava araçlarının neyi hedeflediğini kesin olarak şu an söyleyemeyiz ancak Yemen’den Kızıldeniz boyunca kuzeye, potansiyel olarak İsrail’deki hedeflere doğru fırlatıldı.” şeklinde konuştu.

Ryder, 18 Ekim’de de ABD’nin Suriye’de bulunan askeri üssüne 2 İHA saldırısı düzenlendiğini, İHA’lardan birinin havada imha edildiğini, diğerinin üsse isabet ederek hafif hasara neden olduğunu anlattı.

Yine aynı günün sabahı Irak’taki ABD’ye ait Ayn el-Esed Askeri Üssü’ndeki erken uyarı sistemlerinin yaklaşan olası tehdide işaret ettiğini belirten Ryder, koruyucu önlem olarak personelin sığınaklara girdiği, herhangi bir saldırı gerçekleşmediği, bu esnada bir sivil çalışanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ryder, bu saldırıların ardında kimlerin olduğu konusunda şu an net bilgi bulunmadığını, İsrail-Filistin gerginliğiyle bağının olup olmadığının ayrıca incelendiğini kaydetti.

Pentagon Sözcüsü, Irak ve Suriye’deki İHA saldırılarında son birkaç günde artış gözlendiğini ifade ederek, ABD güçlerinin, Hamas-Filistin gerginliğinin daha geniş alana yayılmaması için “caydırıcı güç” olarak bölgede kalmayı ve İsrail’e destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNDA İSRAİL’E KARŞI “SAVAŞ PLANI”

Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail’in, Gazze’ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran’ın “direniş güçleri” olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı.

Görüntülü haberde, İsrail’in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye’deki milis güçlerle güneyden de Yemen’deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterildi.

İran, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İRAL LİDERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim’deki bir konuşmasında, İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde “direniş güçlerinin” harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak’ta desteklediği milisler ve Yemen’deki Husileri “direniş güçleri” olarak adlandırıyor. (AA)

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