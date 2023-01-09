ABD, Suriye’de yeni takviyeler yapıyor

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına son 3 günde Irak toprakları üzerinden 100’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçlerine ait takviyeler, 6 ve 8 Ocak’ta Irak’ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısından Haseke’ye giriş yaptı.

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100'e yakın araçtan oluşan konvoylarda, zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK SÜRÜYOR

ABD, Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye’de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG’li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor. (AA)