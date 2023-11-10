ABD, Suriye’ye neden saldırdığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de İran yanlısı gruplara yönelik ABD hava saldırısının, bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında, Suriye'de ABD uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısı hakkında bilgi verdi. Singh, ABD Başkanının emriyle Suriye'nin doğusunda bulunan, İran’ın İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) ile bağlantılı gruplara ait bir silah deposunun, ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı iki F-16 savaş uçağı tarafından vurulduğunu belirtti.

Bu operasyon ile, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılardan İran’ın sorumlu tutulduğuna dair açık bir mesaj verilmeye çalışıldığını kaydeden Singh, “Bu hava saldırıları, IRGC ve ilgili gruplar tarafından hem Suriye hem de Irak’taki ABD üslerine yönelik devam eden tehdit ve saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildi.” dedi.

ABD VE KOALİSYON GÜÇLERİNE 46 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Singh, ABD'nin söz konusu hava saldırısının, İsrail-Hamas çatışmasına yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmediğini belirterek, ABD'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve bölgede bu çatışmayı tırmandırmaya da niyetinin olmadığını savundu.

Öte yandan Singh, 17 Ekim'den bu yana, Irak'ta 24, Suriye'de de 22 defa olmak üzere ABD ve koalisyon güçlerine toplam 46 defa insansız hava aracı ve roket ile saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda toplam 56 kişinin hafif şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı. (AA)

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