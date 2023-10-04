ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, görevden düşürüldü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürülerek, ülke tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu.

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevinden edilmesi için önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy görevden düşürüldü.

Önerge, 210 “hayır” oyuna karşın, 216 “evet” oyuyla kabul edildi. 8 Cumhuriyetçi de McCarthy’nin görevden alınmasına “evet” oyu verdi.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi’ne geçici başkan olarak Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry atandı.

McCarthy, modern ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevinden düşürülen ilk Temsilciler Meclisi Başkanı olarak kayda geçti.

TRUMP'TAN ELEŞTİRİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama öncesi kendi sosyal medya platformu TruthSocial’dan yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin kendi arasındaki çekişmesini eleştirdi.

Trump, “Cumhuriyetçiler neden sürekli kendi aralarında kavga ediyor? Neden ülkemizi mahveden radikal sol Demokratlarla mücadele etmiyorlar?” ifadesini kullandı. (AA)