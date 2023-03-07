ABD ve İsrailli yetkililer, İran için toplandı

ABD ve İsrailli heyetler, askeri işbirliklerinin yanı sıra İran'ın nükleer faaliyetleri ve İsrail'in Orta Doğu'ya entegrasyonu konularını ele aldı.

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Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve üst düzey bir İsrailli kurumlar arası heyeti Beyaz Saray’da ağırladı.

Dış politika, savunma ve istihbarat teşkilatlarından üst düzey temsilcilerin katıldığı görüşmede, İran’ın nükleer programı ve ABD-İsrail güvenlik ortaklığını geliştirmeye yönelik hedefler gündeme geldi.

Açıklamada, yetkililerin, İran’ın nükleer silah edinmesini ve bölgedeki faaliyetlerini caydırmak için alınan önlemler konusunda işbirliğini artırma sözü verdikleri kaydedildi.

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN, İSRAİL’E GİDECEK

ABD ordusu ile İsrail Savunma Kuvvetlerinin son ortak tatbikatının da gözden geçirildiği belirtilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu hafta İsrail’e yapacağı ziyaretin de memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, Abraham Anlaşmaları, Necef Forumu ve I2U2 (İsrail, Hindistan, ABD, BAE) grubu gibi formatlarla İsrail’in Orta Doğu’daki güvenlik ve siyasi entegrasyonunu geliştirme çabalarının da ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede Sullivan’ın, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını yeniden vurguladığı aktarıldı. (AA)

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