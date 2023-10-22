ABD yeni hava savunma sistemini Orta Doğu’ya gönderiyor

Orta Doğu'da taraflardan tansiyonu yükselten hamleler gelmeye devam ederken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) gelen açıklama uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pentagon’un Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre ABD, bölgedeki ABD birliklerine yönelik son saldırılara yanıt olarak Orta Doğu’ya bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemi ve ilave Patriot hava savunma füze sistemi taburları gönderecek.

ABD son haftalarda Orta Doğu’ya iki uçak gemisi, destek gemileri ve yaklaşık 2.000 deniz piyadesi de dâhil olmak üzere önemli miktarda deniz gücü gönderdi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada “Başkan (Joe) Biden ile İran ve vekil güçlerinin Orta Doğu Bölgesi’ndeki son tırmanışları üzerine yaptığımız detaylı görüşmelerin ardından bugün Savunma Bakanlığı’nın bölgedeki duruşunu daha da güçlendirmek için bir dizi ilave adım attım” dedi.

Austin, ilave birlikleri konuşlanmaya hazır hale getirme emri verdiğini söyledi, ancak kaç tane olduğunu söylemedi. Pentagon halihazırda 2,000 kadar askeri bölgeye konuşlandırılmaları gerekebileceği ihtimaline karşı yüksek hazırlık durumuna geçirmiş durumda.

Austin, “Bu adımlar bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendirecek, bölgedeki ABD güçleri için kuvvet korumasını arttıracak ve İsrail’in savunmasına yardımcı olacaktır” diye ekledi.

Konuşlandırmalar, Biden yönetiminin İran ile gerilimin azalmasını gerekçe göstererek Orta Doğu’dan hava savunma sistemlerini çekmesinden iki yıl sonra gerçekleşti.

ABD’nin en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul edilen Patriot, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerin bu sistem için yarışması nedeniyle genellikle yetersiz tedarik ediliyor.

THAAD sistemi güçlü bir radara sahiptir. ABD’nin 2016 yılında bu sistemi Güney Kore’ye konuşlandırması, hava sahasını gözetleyebileceğini düşünen Çin’i kızdırdı.

IRAK VE SURİYE’DE ABD’YE SALDIRILAR ARTTI

İsrail ile Gazze’deki Hamas militanları arasındaki çatışmanın patlak vermesinden bu yana Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırılarda bir artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta bir ABD savaş gemisi Yemen’den İran destekli Husiler tarafından ateşlenen bir düzineden fazla insansız hava aracını ve dört seyir füzesini düşürdü.

İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’in güneyine düzenlediği ve çoğu sivil 1.400 kişinin ölümüne yol açan sınır ötesi saldırının ardından Gazze’yi “topyekûn kuşatma” altına aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail’in hava ve füze saldırılarında aralarında yüzlerce çocuğun da bulunduğu en az 4.385 Filistinlinin öldüğünü ve 2,3 milyon nüfuslu küçük bölgede bir milyondan fazla insanın yerinden olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir Pentagon'dan skandal açıklama: İsrail'in çok yetenekli bir ordusu var

İlginizi Çekebilir Pentagon: İsrail'in savunmasına desteğimizi artırıyoruz