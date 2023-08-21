ABD’de Hilary alarmı

Tropik Fırtına Hilary Kaliforniya'da şiddetli sellere yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Tropik fırtına Hilary, Meksika’nın Baja California yarımadasından ölümcül bir güçle geçtikten sonra Kaliforniya’ya varışını gerçekleştirirken, Pazar günü Los Angeles’ın doğusunda ve batısında şiddetli sellere yol açtı.

Meksika’nın Baja yarımadasındaki şiddetli sel nedeniyle sokaklar nehre dönerken, bir kişi hayatını kaybetti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Güney Kaliforniya’nın büyük bölümü için olağanüstü hâl ilan ederken, kuraklığa alışkın bölgede bugün sel uyarıları geçerli olacak. Meteoroloji uzmanları, dağ ve çöl bölgelerinin 12 ila 25 cm yağmur alabileceğini, bunun da çöllerde genellikle bir yılda görülen yağmur miktarı olduğunu belirttiler.

Los Angeles County’yi 1939’dan bu yana vuran ilk tropik fırtına, kentin doğusundaki San Gabriel Dağları’nda ve Ventura County’nin kuzeybatısındaki kıyı bölgelerinde büyük sellere neden oldu. (Reuters)

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