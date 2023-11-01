‘İsrail’e yardım’ tasarısı gerginliği: Biden veto edecek

Beyaz Saray, ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin Joe Biden yönetiminin Kongre'den talep ettiği 106 milyar dolarlık yardım paketinden İsrail'e verilecek 14,3 milyar dolarlık kısmın ayrı görüşülmesine yönelik tasarının Başkan tarafından veto edileceğini duyurdu.

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Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetçilerin İsrail’e yönelik yardım paketinin ayrı ele alınmasını öneren tasarısı eleştirildi.

Açıklamada, “Bu tasarı, İsrail, Orta Doğu bölgesi ve kendi ulusal güvenliğimiz için kötü. İsrail’e verilen desteğe partizanlık katıyor, müttefikimizi politikamızda bir piyon haline getiriyor. Şu anda birlikte durmamız gerekiyor” ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarının siyasette bölünmeleri derinleştireceği ve İsrail’in güvenliğine yönelik iki partili tarihi desteği ciddi şekilde aşındıracağı savunulan açıklamada, tasarının kabul edilmesi halinde Başkan Joe Biden tarafından veto edileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Cumhuriyetçilerin tasarısının, Biden’ın 106 milyar dolarlık talebinde Ukrayna, İsrail ve Filistinli sivillere yönelik 9 milyar dolarlık insani yardımlar kalemini de ortadan kaldıracağına işaret edilerek, Gazze ve Ukrayna’da insani yardımların “çatışma ve aşırıcılığın yayılma olasılığının” önlenmesinde kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. (AA)