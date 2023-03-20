ABD’de ‘Trump’ı tutuklama’ hazırlığı: Güvenlik güçleri teyakkuzda

Eski ABD Başkanı Trump’ın “Salı günü tutuklanacağım” çıkışı ülkeyi karıştırdı. New York polisinin Trump’ın tutuklanması halinde patlak verecek gösterilere karşı hazırlık yaptığı, eski Başkan’ın destekçilerininse tutuklanmasını engellemek için Trump’ın Florida’daki evi önünde toplanmaya başladığı kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın “Salı günü tutuklanacağım” iddiası ülkede tartışma yaratırken güvenlik güçlerinin olası protestolara karşı hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da, Manhattan mahkemesinden sızan bilgilere göre salı günü tutuklanmayı beklediğini savunarak destekçilerini sokağa çıkmaya çağırmıştı.

Manhattan’da daha önce Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’e, Trump’la ilişki yaşadığını öne süren yetişkin filmleri oyuncusu Stormy Daniels’e sus payı verdiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

ÇEVİK POLİS KONUŞLANDIRILACAK

Trump’ın iddiası ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratları da karşı karşıya getirirken, ABD basınında yer alan haberlere göre New York’taki yetkililer şimdi Trump'ın tutuklanması halinde patlak verecek gösterilere karşı kapsamlı hazırlık yapıyor.

New York emniyetinin hazırlık için 700 çevik polisi görevlendirdiği bildirildi. Eyaletteki yöneticilerin de olası protestolara karşı olağanüstü toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Yetkililerin Trump yanlısı ve karşıtları arasında çatışma çıkmasından endişelendiği belirtiliyor.

DESTEKÇİLERİ, TRUMP’IN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Eski Başkan'ın destekçileri, hafta sonunda Trump Towers önünde küçük çaplı gösteriler düzenledi. Trump'ın Florida'daki evi önünde de kalabalıkların eski Başkan'ın tutuklanmasını engellemek için toplanmaya başladığı kaydedildi.

Donald Trump, 2016'daki başkanlık seçimi kampanyası sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels’a “sus payı ödediği” gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılmıştı. 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması beklenen Trump ise söz konusu soruşturma hakkında sosyal medya hesabından “yozlaşmış, ahlaksız ve silah haline getirilmiş adalet sistemi” şeklinde nitelemeler kullanarak, “Kesinlikle hiçbir yanlış yapmadım” demişti.

FBI’DAN ACİL DURUM HAZIRLIĞI

New York Polis Teşkilatı'ndan kaynaklar, davayla ilgili sosyal medya tepkilerini yakından takip ettiklerini, yaşanabilecek olaylarla ilgili yerel yetkililerle irtibat halinde olduklarını duyurdu.

FBI'ın da Manhattan Başsavcısı Alvin Bragg'e yönelik saldırı ihtimaline karşı acil durum planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Trump'ın tutuklandıktan sonra Manhattan'a getirilmesiyle yetkili özel servis ajanlarının da teyakkuz durumunda olduğu söyleniyor.

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