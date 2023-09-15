ABD’de Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı sonrasında açıklama: Endişe etmiyoruz

ABD'nin dün Türkiye'deki bazı şirket ve kişilere yaptırım kararı alması sonrasında Washington'dan yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ankara ile arasında Washington arasında ipleri geren yaptırım hamlesi sonrasında ABD’den yeni bir açıklama geldi…

Dün ABD Hazine Bakanlığı’nın Rusya’ya uygulanan yaptırımları delmeye yardımcı oldukları gerekçesiyle Türkiye’deki beş şirkete ve bir Türk vatandaşına yaptırım uygulama kararı sonrasında Washington’dan yeni bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gazetecilere verdiği demeçte alınan yaptırım kararının bazı süreçleri etkilemeyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Miller, Türk şirketlere ve Türk vatandaşına uygulanan yaptırımın, İsveç’in NATO üyelik sürecini etkilemeyeceğini söyledi.

“ERDOĞAN’IN GÜVENCELERİNE İNANIYORUZ”

Miller, “Biz bunları bağlantılı olarak görmüyoruz ve biz bu yaptırımların İsveç’in NATO’nun üyelik sürecine bir etkisi olacağın sanmıyoruz” dedi. Miller, “Biz onlarla iletişim halindeyiz ve İsveç’in NATO üyeliğinin çok önemli olduğunu belirtiyoruz ve bir an önce olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği güvencelere inanıyoruz” ifadesini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sebebiyle gerilmişti. Finlandiya’nın NATO üyeliği Nisan ayında onaylanırken, İsveç halen Türkiye ve Macaristan’ın onayını bekliyor. ABD, geçmişte İsveç’in üyelik süreci kapsamında Türkiye’nin endişelerini gidermek için gerekli adımları attığını açıklamış ve İsveç’in üyeliğinin onaylanması gerektiğini belirtmişti.

YAPTIRIM NELERİ KAPSIYOR?

Dün ilk olarak Reuters’a konuşan üst düzey ABD Hazine Bakanlığı’ndan yetkili 5 Türk şirketine ve bir Türk vatandaşına yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Reuters'a konuşan ve ismini açıklamayan yetkili, “Son 18 aydır Türkiye hükümetine ve özel sektöre endişelerimizi paylaştık ve onların Rusya savaşıyla bağlantılı yaptırım uyguladığımız kurum ve kuruluşlarla iş yapmanın önemli risklerini söyledik” demişti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi'ne yaptırım uygulayacağı belirtilirken Denkar Ship Construction isimli şirkete de yaptırım uygulanacağı belirtildi. ID Ship Agency ve sahibi İlker Doğruyol ile birlikte CTL Limited'e de yaptırımın yapılacağı belirtildi.

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