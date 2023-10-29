ABD’den İsrail’e “sivil ayarı”
7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı sonrasında sistematik olarak sivilleri hedef alan İsrail'e Washington'dan çok sert mesaj gitti.
ABD’nin üst düzey isimlerinden Jake Sullivan, katıldığı bir TV programında İsrail-Hamas savaşıyla ilgili konuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev alan Sullivan, İsrail’in hava ve kara saldırılarında sivillere dokunmaması gerektiğinin altını çizdi.
Sullivan, “Biz İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarında Filistinli sivillerle Hamas militanlarını ayırmak için her fırsatı kullanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
CNN’e konuşan Sullivan ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya Batı Şeria’daki masum insanlara yönelik aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimci şiddetini “dizginlemesi” çağrısında bulundu.