Abone Ol

ABD’den İsrail’e “sivil ayarı”

7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı sonrasında sistematik olarak sivilleri hedef alan İsrail'e Washington'dan çok sert mesaj gitti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’den İsrail’e “sivil ayarı”

ABD’nin üst düzey isimlerinden Jake Sullivan, katıldığı bir TV programında İsrail-Hamas savaşıyla ilgili konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev alan Sullivan, İsrail’in hava ve kara saldırılarında sivillere dokunmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sullivan, “Biz İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarında Filistinli sivillerle Hamas militanlarını ayırmak için her fırsatı kullanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

CNN’e konuşan Sullivan ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya Batı Şeria’daki masum insanlara yönelik aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimci şiddetini “dizginlemesi” çağrısında bulundu.

ABD'li siyasetçi Erdoğan üzerinden İsrail'e destek mesajı verdiİlginizi ÇekebilirABD'li siyasetçi Erdoğan üzerinden İsrail'e destek mesajı verdiNetanyahu, sorumluluğu İsrail ordusu ve Şin-Bet'e yüklediİlginizi ÇekebilirNetanyahu, sorumluluğu İsrail ordusu ve Şin-Bet'e yüklediNetanyahu geri adım attı: Özür dilediİlginizi ÇekebilirNetanyahu geri adım attı: Özür diledi