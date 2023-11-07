ABD’den Lübnan’a sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinden kıdemli bir danışman, Lübnan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Lübnan’da, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hochstein, ABD’nin Lübnan’ın zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte Lübnan hükümeti ve halkını önemsediğini vurguladı.

Hochstein, İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden siviller için başsağlığında bulundu ve yaşanan gelişmelere ilişkin Berri ve Mikati’nin görüşlerini dinlediğini aktardı.

ABD’nin tutumuna ilişkin ise Hochstein, “ABD, Gazze’de meydana gelenlerin Lübnan’a sıçramasını istemediğini iletti.” ifadelerini kullandı.

Hochstein, Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 kararının tam olarak uygulanması gerektiğine vurgu yaptı. (AA)

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