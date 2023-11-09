ABD’den Suriye’ye hava saldırısı
ABD, Orta Doğu'daki üslerine yönelik saldırılara misilleme olarak Suriye’de İran destekli milislerin kullandığı bir tesisi vurdu.
ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli milisler tarafından kullanılan bir tesise hava saldırısı düzenledi.
Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran Devrim Muhafızları ve bağlantılı gruplar tarafından kullanılan tesise hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonu “meşru müdafaa” olarak niteleyen Austin, son haftalarda bölgede ABD üslerine yönelik giderek artan saldırılara misilleme olarak operasyonun düzenlendiğini belirtti.
İki F-15 uçağıyla düzenlenen operasyonda, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı bir silah deposu tesisinin hedef alındığı bildirildi.
ABD, geçen hafta da Suriye’deki bazı noktaları vurmuştu.
Filistin-İsrail savaşının patlak verdiği 7 Ekim’den beri Irak ve Suriye'deki ABD üslerine çok sayıda saldırı düzenlendi.