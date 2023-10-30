ABD’den Erdoğan’ın ifadeleri hakkında açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamas'ın terör örgütü olmadığına" yönelik açıklaması hakkında yorumda bulundu. Hamas'ın gerçek bir terör örgütü olduğunu söyleyen Miller, Türkiye ile yaşanan ilk anlaşmazlığın bu olmadığını vurguladı ve Ankara'nın NATO için öneminden bahsetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı görüşü ve Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasına yönelik çağrılar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller'a yöneltildi.
Miller, “Bu konudaki fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye’nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyebilirim” yanıtını verdi.
İttifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Miller, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün TBMM’ye sevk edildiğini de hatırlattı.
Miller, “NATO’nun güçlendirilmesi için onlarla (Türkiye) çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesini kullanarak, söz konusu güçlendirme çalışmalarının İsveç’in NATO’ya katılımının hızlıca gerçekleştirilmesini de kapsadığını vurguladı.
“İLK ANLAŞMAZLIK DEĞİL”
Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye yönetimiyle yaşadıkları ilk anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Miller, ancak Türkiye’yi hala üretken ve yapıcı bir NATO müttefiki olarak gördüklerini söyledi.
“HAMAS GERÇEK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ”
Miller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu açıklamasına ilişkin, “Hamas’ın gerçek bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmemizde çok net olduğumuzu düşünüyorum” dedi.
Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas’ın “terör örgütü olmadığını” ifade etmesinin ardından NATO’ya Türkiye’nin üyeliğini “ciddi olarak gözden geçirmesi” çağrısında bulunmuştu. (AA)