ABD’den Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü kutlaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir açıklama yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün yazılı bir açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan kutlama mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yıldönümünü kutlayan Türkiye halkına Amerikan halkı adına en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu 100 yıl boyunca Türkiye’nin her zamankinden daha önemli bir küresel rol oynadığına ve halklarımız arasındaki dostluğun daha da derinleşip güçlendiğine şahit olduk. NATO ittifakımız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir ve Ukrayna’nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için birlikte duruyoruz. Gelişen ticaret ve yatırım bağları her iki ülkede de istihdam ve ekonomik fırsatlar sağlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Blinken kutlama mesajının devamında ise, “Her iki yönde seyahat eden öğrenci, profesyonel, kültürel ve akademik değişim katılımcıları ve turist ziyaretçilerin sayısı artmaya devam ederek halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırıyor. İklim krizine yönelik temiz enerji çözümleri ile bilim, uzay ve teknoloji alanlarındaki işbirliği, ilerleme için umut verici yeni yollar üretmektedir. Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor ve halklarımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir başka dostluk ve ittifak yüzyılını sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesine yer verdi.

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