AB’den Gazze çağrısı… ‘Acil’ diyerek açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, insani yardımın ulaştırılabilmesi için Gazze'de çatışmalara acil olarak ara verilmesi gerektiğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağır bombardımanın devam ettiği Gazze’nin tamamen karartma ve tecrit altında olduğunu belirtti.

Borrell, “BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) elektriksiz, gıdasız ve susuz Gazze halkının çaresiz durumu hakkında uyarıyor. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil öldürüldü. Bu durum Uluslararası İnsancıl Hukuka aykırıdır” ifadesini kullandı.

İnsani yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara acilen ara verilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, “İsrail’e yönelik ayrım gözetmeksizin devam eden roket saldırıları da dahil olmak üzere sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyor ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadesine yer verdi. (AA)

İlginizi Çekebilir 'Gazze'deki Filistin Kızılayı ekibinin güvenliğinden endişeliyiz'