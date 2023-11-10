ABD’li diplomatlardan Biden’a Gazze uyarısı

Orta Doğu'daki ABD'li diplomatların Biden yönetimini İsrail tutumu konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li yayın kuruluşu CNN, Orta Doğu’da görev yapan ABD’li diplomatların, Joe Biden yönetimini, “İsrail’in Gazze’deki saldırıları konusunda ABD’nin tutumunun bölgede öfke yarattığına” ilişkin gizlice uyardığını yazdı.

CNN’in ele geçirdiği diplomatik telgrafa göre, Orta Doğu’da görevli ABD’li diplomatlar, Biden yönetiminin Gazze’deki saldırılar konusunda İsrail’e verdiği desteğin Arap halkında ABD’ye karşı öfke oluşturduğunu bildirdi.

ABD’nin Umman Büyükelçiliğinden gönderilen telgrafta, güvenilir kaynaklarla görüşmeler yapıldığına işaret edilerek, “Mesaj verme alanında kötü bir şekilde yeniliyoruz” ifadesi kullanıldı. Telgrafta, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin bölgede, “olası savaş suçlarına maddi ve manevi destek” olarak nitelendirildiği kaydedildi.

ABD’nin Kahire Büyükelçiliğinden gönderilen başka bir telgrafta da Mısır’da yayın yapan bir gazetenin “Biden’ın Filistinlilere yönelik gaddarlığı ve umursamazlığı diğer tüm ABD başkanlarını geçti” başlığıyla haber yayımladığı uyarısı yapıldı.

Politico’nun, 8 Kasım’da Washington yönetimini eleştiren diplomatların kaleme aldığı ve ABD Dışişleri Bakanlığından sızdırıldığı iddia edilen bildiriye dayandırdığı haberinde, bazı ABD’li diplomatların, hükümetin İsrail yanlısı politikasını “ABD’nin taraflı ve dürüst olmayan bir aktör olduğu yönündeki algılara katkıda bulunduğu” gerekçesiyle eleştirdiği öne sürülmüştü. (AA)

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