ABD’li Müslümanlardan Biden’a Gazze ultimatomu

İsrail'e verdiği destek nedeniyle Biden yönetimine ABD içinde de tepkiler büyüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Müslümanlar ve Demokrat Partili bazı aktivistler, Başkan Joe Biden’a “Gazze’de ateşkes olmazsa size 2024’te oy yok” mesajı verdi.

ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede kritik rol oynayan Michigan, Ohio ve Pennsylvania gibi eyaletleri kapsayan Ulusal Müslüman Demokrat Parti Konseyi, Biden’dan ateşkes sağlanması için İsrail’e karşı nüfuzunu kullanmasını istedi.

Müslüman liderler, “2023 Ateşkes Ultimatomu” başlıklı açık mektupta, “Filistinlilere karşı İsrail saldırılarını destekleyen tüm siyasi liderlere bağış ve oy desteğini kesmek” için ülkedeki Müslüman seçmenleri seferber edeceklerini açıkladı.

‘BAĞIŞ VE OY YOK’

Grup, Gazze’de bir an önce ateşkes sağlanması için acil adım atmaması durumunda Biden’ın 2024 seçim kampanyasına bağış yapmayacaklarını ve oy vermeyeceklerini bildirdi.

Konsey, “Yönetiminizin İsrail’e koşulsuz desteği, sivil ölümlere neden olan şiddetin sürdürülmesinde ciddi bir rol oynadı ve size inanıp oy veren seçmenlerin güvenini zedeledi” ifadelerini kullandı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın geçen hafta Perşembe günü bir grup Müslüman liderle görüştüğünü, yetkililerin İsrail-Hamas krizine yaklaşım konusunda kaygılı olan Arap ve Müslüman toplumu üyeleriyle görüşmeleri sürdüreceğini kaydetmişti.

Kendisini Siyonizm destekçisi olarak tanımlayan Biden, savaşın patlak vermesinin ardından İsrail’i ziyaret etmiş ve Hamas’a karşı savaşta desteğini ilan etmişti.