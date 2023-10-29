ABD’li siyasetçi Erdoğan üzerinden İsrail’e destek mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İsrail'e yönelik açıklamalarına ABD'li siyasetçi Lindsay Graham'dan tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in Gazze’deki sivillere karşı sistematik saldırıları devam ederken ABD’li siyasetçi Lindsey Graham’dan çok tartışılacak açıklamalar geldi…

2019’da Türkiye’ye yaptırım kararı alınması çağrısında bulunduktan bir süre sonra Ankara ile yakın ilişkiler kuran ve geçen yıl New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Türkevi’nde buluşan Graham, dün gerçekleşen Filistin’e destek mitinginden sonra sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Son dönemde Türkiye ile ilgili pozitif açıklamalarla gündeme gelen Graham, eski adıyla Twitter olarak bilinen X’ten paylaşım yaptı. Güney Carolina senatörü olan Graham, “Görünen o ki Türkiye, özellikle üst yönetim kendisini NATO’nun ‘ekibi’ olarak konumlandırıyor. Bu çok hayal kırıklığına uğratıcı ve istikrarsızlaştırıcı” dedi.

DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Graham’ın “ekip” olarak tanımladığı grup ise ABD’de Demokrat siyasetçilerin oluşturduğu ve gayrı resmi olarak bu şekilde anılan grup olarak biliniyor. Graham’ın Demokrat siyasetçiler İlhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush, Jamal Bowman ve Ayanna Pressley gibi İsrail-Hamas savaşında Filistin yanlısı açıklamalar yapan isimleri hedef aldığı tahmin ediliyor.

Ocasio-Cortez, Cumartesi günü X üzerinden paylaşım yapmış ve “2 milyon insan. Yarısı çocuk. Açlar. Bombalanıyorlar. İletişimleri kesiliyor” diyerek durumu özetleyerek büyük tepki göstermişti. ABD’li siyasetçi, “Bunu kolaylaştıranlar, bunun bize bıraktığı gelecek hakkında çok düşündüler mi? Hayır. Bazıları ateşkesi naiflik ya da daha kötüsü olarak değerlendirebilir. Ancak bu yıkımdan sonrası için kimin bir planı var? Buna ne diyeceğiz?” demişti.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan dün İstanbul’daki mitingde, “İsrail açık açık 22 gündür savaş suçu işliyor fakat Batılı liderler bırakın tepki göstermeyi İsrail’e ateşkes çağrısında bile bulunamıyor. Biz Dünya’ya İsrail’in savaş suçu işlediğini söyleyeceğiz. Buna yönelik çalışmalarımız var. Biz İsrail’in savaş suçu işlediğini deklare edeceğiz” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamaları sonrasında İsrail, Türkiye’deki diplomatlarını geri çağırmıştı.

2019 yılında ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması gerektiğini söyleyen Graham daha sonra Ankara ile yapıcı ilişkiler kurmuş ve bu yaz da Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasından övgüyle bahsetmişti.

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