ABD’li yetkili duyurdu: Hakan Fidan’dan üyelik açıklaması

İsveç'in NATO üyeliği henüz onaylanmazken, dün gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Hakan Fidan'ın bazı tarihler verdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyu, İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını beklerken, dikkat çekici bir açıklama üst düzey ABD’li bir yetkiliden geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan İsveç’in üyelik süreci halen onaylanmadı. Bir ülkenin NATO üyesi olması için bütün üyelerinden onay alması gerekirken şu ana kadar sadece Türkiye ve Macaristan onay vermedi.

Dün NATO üyesi mevkidaşlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ise ABD’li yetkililere İsveç’in üyeliği ile ilgili bilgiler verdiği ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Fidan’ın İsveç’in üyeliğinin onaylanması için çok yoğun mesai harcadığını söylediğini aktardı.

İsmini açıklamayan yetkili dün Brüksel’de toplanan bakanlar toplantısından sonra, Fidan’ın bu yılın sonuna kadar İsveç’n üyeliğinin onaylanabileceğini söylediğini duyurdu.

Yetkili, Salı günkü görüşmeler sırasında Fidan’ın NATO’daki muhataplarına sorunun çözülmesi için “çok” çalıştığını söylediğini aktardı.

Yetkili, Fidan’ın onay sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair bir zaman çizelgesi verip veremeyeceği sorulduğunda “Birkaç hafta dedi” ifadesini kullandı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından geçen yıl Mayıs ayında NATO’ya katılma talebinde bulunmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o dönemde her iki talebe de İskandinav ülkelerinin Türkiye’nin terörist olarak gördüğü kişileri koruması ve savunma ticareti ambargoları nedeniyle itiraz etmişti. Ankara, Finlandiya’nın teklifini Nisan ayında onayladı ancak İsveç’i bekletti. Türkiye, İsveç’in terörle işbirliğinde daha çok çalışması talebinde bulunmuştu.

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