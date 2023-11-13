ABD’nin Suriye’deki 3 üssüne saldırı

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde, ABD güçlerinin konuşlandığı 3 üsse daha saldırıda bulunuldu.

Sozcu.com.tr

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Suriye’deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabahın ilk saatlerinde ABD ordusunun Deyrizor’daki Koniko Gaz Sahası, Ömer Petrol Sahası ve Haseke’ye bağlı Şeddadi ilçesindeki üslerine, karadan karaya atış yapılan silahlar ve aidiyeti bilinmeyen insansız hava (İHA) araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda üsler ve çevresine roketlerin düştüğü öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Suriye’de son günlerde Humus’taki Tenef bölgesi, Haseke iline bağlı Malikiyye ve Şeddadi ilçeleri ve Deyrizor’daki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA’larla saldırılar düzenliyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim’deki bir konuşmasında, İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde “direniş güçlerinin” harekete geçeceğini söylemişti. (AA)