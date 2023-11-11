ABD’nin Suriye’deki üssüne İHA saldırısı

ABD'nin Suriye'deki üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı’ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke’nin Yarubiye beldesinde ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı’ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen ve üzerinde patlayıcı bulunan bir İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda üssün hedef alındığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye’de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA’larla saldırılar yapıyor.

İran devlet televizyonu 19 Ekim’de, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran’ın “direniş güçleri” olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de, 17 Ekim’deki konuşmasında, İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde “direniş güçleri”nin harekete geçeceğini söylemişti. (AA)