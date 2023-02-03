AB’nin Kiev zirvesinde ilginç kıyafet kuralı: ‘Zelenskiy’i gölgede bırakmayın’

AB liderlerinin Kiev'e ziyaretinde katılımcılardan Ukrayna lideri Zelenskiy’nin askeri stilini gölgede bırakmayacak fazla çarpıcı olmayan kıyafetler giymelerinin istendiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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AB liderlerinin Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiği zirvede uygulanan kıyafet kuralları tartışma yarattı.

Politico sitesinin haberine göre, AB liderlerine Kiev'deki zirvede Zelenskiy'nin ünlü yeşil tişörtüyle tamamladığı askeri stilini gölgede bırakmayacak kıyafetler giyme talimatı verildi. Brüksel'den Kiev'e giden, aralarında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de olduğu gruptan çok dikkat çekecek kıyafetler giymemeleri istendi.

Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği'nden gönderilen notta, katılımcılara “Yeşil ve haki renklerden kaçının, resmi kıyafetler giyin” talimatı verildi.

Politico'ya konuşan bazı AB diplomatları da notu doğrulayarak bunun siyasi mesajla uyumlu olduğunu kaydetti.

Bu arada Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların ve Ukrayna’nın AB üyeliğinin ele alındığı zirve sırasında Kiev ve ülkenin birçok yerinde hava saldırısı sirenleri duyulması dikkat çekti.

Zirvede yapılan ortak açıklamada da “AB, Ukrayna’yı ve Ukrayna halkını, Rusya’nın devam etmekte olan saldırgan savaşına karşı gerektiği kadar süre boyunca destekleyecek” denildi.