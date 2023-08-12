Almanlar şaştı: Araçtan 16 kaçak Türk çıktı

Türklerin Almanya’ya kaçak girişleri tavan yaptı. Alman sınır kapılarında her gün onlarca kaçak Türk yakalanıyor. 8 kişilik minibüslerden 16- 17 kaçak Türk çıkıyor. Almanya’ya girenlerin ilk işi, pasaportlarını yok edip iltica istemek. İşte iki günlük kaçak Türk raporu...

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türklerin Almanya'ya tek tek ya da gruplar halinde kaçak girişleri hızla artıyor.

Almanya'ya girdikten hemen sonra pasaportlarını yok edip, ilk iltica kampında “sığınma başvurusunda” bulunan Türklerle artık Alman polisi de baş edemiyor. Almanya sınırını geçen her arabadan birkaç ya da onlarca Türk kaçak çıkıyor.

45 BİN 338 KAÇAK YAKALANDI

Sınırlarda kontroller artırıldı ama AB içinde bir birlik sağlanamadığı için kaçak girişler her geçen gün yükseliyor.

Alman Federal Polisi, bu yılın ilk altı ayında 45 bin 338 yasa dışı göçmeni yakalayabildi. Yakalanan kaçak sayısı, geçen yıldan yüzde 56 daha fazla. Yakalanamayanların bunun iki katı olduğu sanılıyor.

Federal Polis ile raporları inceleyen Bild Gazetesi'nin tespitlerine göre girişlerin çoğu Doğu Almanya'dan ya da Bavyera üzerinden. Polonya, Çekya, Avusturya, İsviçre ya da Fransa üzerinden gelenlerdeki artış büyük hızla yükseliyor. Kaçakların tümü de, şebekeler ya da tek başına çalışan kaçakçılar tarafından getiriliyor. İşte bunlardan bir kaçı…

NİESKY- 8 AĞUSTOS, SALI: Doğu Almanya'daki Çekya sınırına yakın Niesky'de polis, sabah saat 05.00'te 11 yasa dışı Türk göçmen yakaladı. 5 kadın ve 6 erkekten oluşan grup gözaltına alındı. Getirenler belli değil. Aynı gün Kodersdorf kasabasında 6 kişilik bir yasa dışı Türk göçmen aile bulundu.

SCHWARZACH- 7 AĞUSTOS, PAZARTESİ: Bavyera'daki A8 otobanı üzerindeki Schwarzach sınır geçişinde polis, bir minibüsü durdurdu. 8 kişilik taşıma kapasitesi olan minibüste 19 yasa dışı göçmen vardı. Bunlardan 16'sı Türk, 3'ü ise Suriyeli'ydi. Sürücünen ise 45 yaşındaki bir Hollandalı olduğu ve uyuşturucu etkisinde bulunduğu saptandı. Sürücü mahkemeye sevk edildi. Kaçaklar ise gereğinin yapılması için bir kampa götürüldü.

AYNI GÜN GÖRLİTZ: Yine 7 Ağustos günü, bu kez Görlitz'de 11 erkek ve bir Türk kadın kaçak yakalandı. Türkler, kendilerini kimin getirdiğini söylememekte direniyor. Türklerden önce de Afganistan, Cezayir, Suriye ve Bangladeş'ten gelen bir grup kaçak ele geçirildi.

BİR GÜNDE 94 KAÇAK, ÇOĞU TÜRK: Alman Asayiş Polisi, Saechsiche Schweiz-Osterzgebirge bölgesinde 94 yasa dışı göçmeni ele geçirdi. Çoğu Türk olan göçmenlerin arasında İran, Irak, Suriye'den gelenler de vardı. Operasyon sırasında 2 kaçakçı kaçtı ve polis yakalamak için A17 otobanını kapattı. Sadece bir araçtan 22 Suriyeli çıktı.

PASAPORTLARINI YOK EDİYORLAR

Almanya'da her gün onlarca Türk, sınır geçişlerinde ya da başka yollarla Almanya'ya giriş sırasında yakalanıyor. Türkler'in kaçışlarının temel nedeni ekonomik.

Ekonomik iltica kabul edilmediği için ülkeye kaçak giren Türkler, siyasi takibat altında olduğunu söylüyor ya da başka gerekçeler uyduruyor. Birçoğu da kimlikleri tespit edilip kolayca sınır dışı edilmemek için pasaportlarını yok ediyor.

Alman Federal Göç Dairesi'nin ilk 6 aylık “iltica raporu”na göre, Türkler ülkeye gelip iltica isteyenler arasında toplamda üçüncü. Ama temmuz itibarıyla ikinciliğe yükseldi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın sözleri sonrasında Almanya'ya Türk doktor akını: 'Giderlerse gitsinler' hatırası

İlginizi Çekebilir Almanya’da işsiz Türk aileye 3 bin Euro maaş