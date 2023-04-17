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Almanlar şaştı: Bir Türk sokağı aldı, kimseyi geçirmiyor

Almanya’da 100 metre uzunluğundaki bir sokağı satın alan Türk, orada oturanlara yazı gönderdi ve "3 Mayıs’a kadar ya evinizin önünü satın alırsınız ya da yolu kapatırım" dedi. Sokakta oturan Almanlar panikte, toplantı üstüne toplantı yapılıyor.

Ali GÜLEN
Yayınlanma: 12:32 - 17 Nisan 2023 Güncellenme:
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Almanlar şaştı: Bir Türk sokağı aldı, kimseyi geçirmiyor

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletindeki Zweibrücken kasabasında, Siebenpfeifferstr. adlı sokağı satın alan Yıldırım S. isimli bir Türk, Almanlar'a, “Kapınızın önündeki bölümü benden satın almazsanız, sokağa kapatacağım” diye yazı gönderdi.

Almanlar da, “Sokağımızı kapatıyorlar, kapıya çıkamayacağız” diyerek ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild’e koştu. Geçmek isteyenden para talep eden Türk yatırımcı, sokak sakinlerine 3 Mayıs'a kadar süre verdi.

Sokakta oturanlar panik içinde Alman medyasına konuştu.

SADECE 2500 EURO'YA KOCA SOKAK

Başka bir kasabada oturan Türk yatırımcının, 100 metrelik sokağı 2500 Euro'ya satın aldığı belirtildi. Ada/Parsel numarası 1588/11 olan sokağın, bölge yerleşime açılırken, bir kişinin malı olduğu ve 1990'lardan beri o kişinin elinde tuttuğu, sonunda da açık artırmaya çıkarıldığı öğrenildi.

Geçen yıl sokağı alan Türk, “Evinize ve halen kullandığınız park yerlerine ulaşmak istiyorsanız, kullandığınız bölümü benden satın alabilirsiniz. Bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz” diye mektup gönderdi.

Sokakta evi olan ve oradan geçmek, orayı kullanmak, park etmek zorunda olan Almanlar panikte.

BELEDİYE, “PAHALI” DİYE ALMAMIŞ

Bild am Sonntag gazetesi sokağın Zweibrücken belediyesi tarafından, “ekonomik gerekçelerle” satın alınmadığını duyurdu.

Yıllardır sokakta yaşayan Alman ev sahipleri, bu durum yüzünden evlerini de satamadıklarını, ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler.

Sokak üzerinde oturan Almanlar arka arkaya toplantı yaparak bir çözüm bulmaya çalışıyor.

3 Mayıs'a kadar anlaşma olmazsa, sokağın nasıl kapatılacağı henüz bilinmiyor.

Bu caddede oturan Almanlar, çözüm bulmak için toplantılar yapıyor. Alman medyası sürekli takipte.

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