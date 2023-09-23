Almanya, Türkiye’yle yeni mülteci anlaşması istiyor

Almanya'da hükümet artan düzensiz göç akınına çözüm ararken İçişleri Bakanı Faeser'den dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzensiz göçle mücadelede hudut bölgelerindeki sabit noktalarda düzenli kontroller yapılmasının planlandığını duyurdu.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre Welt am Sonntag gazetesine konuşan Faeser, düzenli kontrollerin Polonya-Almanya ve Çekya-Almanya sınırlarında yapılacağını açıkladı. Ayrıca İsviçre sınırında da İsviçre polisiyle Alman Federal Polisi’nin ortak denetimler yapabileceğini kaydeden Alman bakan, hem düzenli hem de ani kontrollerin kaçak göçle mücadelede etkili olacağını belirtti.

Türkiye ile mevcut göç mutabakatının güncellenmesi gerektiğini belirten Faeser, “Halen geçerli olan AB-Türkiye mülteci mutabakatı iyi biçimde işlemiyor” diye konuştu.

KAÇAK GÖÇTE REKOR ARTIŞ

2016’da yapılan söz konusu mutabakatın mimarı sayılan göç uzmanı Gerald Knaus da Ankara ile göç konusunda yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini savunuyor. 2016 yılında varılan mutabakat, prensipte Türkiye’den düzensiz yollarla Yunanistan’a giden göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesini mümkün kılıyor. Bu anlaşma için Türkiye’ye 6 milyar euro destek sözü verilmişti.

Almanya’ya son aylarda doğu sınırından yapılan düzensiz göçmen girişinin rekor seviyede arttığı bildiriliyor.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) açıklamasına göre, Ocak-Ağustos aylarında ülkeye gelen 204 bin göçmen iltica talebinde bulundu. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 daha artış anlamına geliyor. En çok iltica başvurusu yapılan ülkeler sıralamasında Suriye, Afganistan ve Türkiye ilk sırada geliyor.

Aylar bazında bakıldığında ise Türkiye’den yapılan iltica başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında rekor seviyede artış kaydederek Afganistan’ı geride bıraktı ve Türkiye bu aylarda Suriye’nin ardından ikinci oldu.

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