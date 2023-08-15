Almanya’da gazetecilere uyarı: Türkiye’den uzak durun

Alman milletvekili Gökay Akbulut'un Türkiye'de gözaltına alınması ülkede tepkilere yol açtı. Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Genel Başkanı Frank Überall, gazetecileri Türkiye’ye gitme konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Alman Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut’un Türkiye’de kısa bir süre gözaltına alındığının ortaya çıkması, Almanya'da büyük ses getirdi.

Akbulut bu ay başında Türkiye’ye geldiğinde, 2019’da sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı birkaç saat boyunca gözaltında tutulduğunu açıklamıştı. Die Linke partisi milletvekili olan Akbulut, “terör propagandası yapma” suçuyla hakkında çıkartılan gözaltı kararına bağlı olarak 3 Ağustos’ta Antalya havalimanında gözaltında tutulduğunu söylemişti.

Alman vatandaşı olan Akbulut, Alman dışişleri bakanlığıyla temasa geçmesinin ardından serbest bırakıldığını belirtmişti.

Olayla ilgili Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Genel Başkanı Frank Überall, Türkiye'deki siyasi olaylarla ilgili sosyal medyada yorum yapan Alman gazetecileri Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardı. Überall, “Eğer parlamenter dokunulmazlık bile Türkiye'de gözaltına alınmaktan korumuyorsa gazeteciler için tehlike çok daha büyük. Geçmişte haberlerinde veya sosyal medyada Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan veya AK Parti’ye yönelik eleştiriler yapan gazeteciler Türkiye’den uzak dursun” diye konuştu.

DJV Başkanı, iş ya da özel bir nedenle Türkiye'ye gidecek Alman gazetecilerin risk alacağını da ifade etti.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Türkiye'ye giden gazetecilerin güvenliği konusunda değerlendirme yapamayacağını, ancak bakanlığın Akbulut'un gözaltına sürecinde devreye girerek serbest bırakılması için girişimlerde bulunduklarını bildirdi. Sözcü, bakanlığın internet sayfasında yer alan “Türkiye'de Alman vatandaşlarının keyfi olarak tutuklandığı, ülkeden çıkışlarının yasaklandığı veya Türkiye’ye girişlerinin engellendiği vakalar olduğu” yönündeki seyahat ve güvenlik uyarısına da atıfta bulundu.

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