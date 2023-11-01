Almanya’da sığınmacıların işi kolaylaşıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın sığınmacıların çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda önemli bir yasa tasarısının kabul edildiğini belirtti.

Faeser, düzenlemeyle iltica talebinde bulunanların ve müsamaha belgesiyle (Duldung) ülkede yaşayanların iş piyasasına daha erken ve kolay erişmelerini sağlamak istediklerini ifade etti.

“MÜMKÜN OLDUĞUNDA HIZLI OLMALI”

Bakan Faeser, “Biz, Almanya'da yaşayanların potansiyellerini ve niteliklerini en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bunun için bu insanların mümkün olduğunca hızlı bir şekildeki çalışmalarını sağlamalıyız” dedi.

KİMLİKLERİNİ AÇIKLAMAYI REDDEDENLER DAHİL DEĞİL

Düzenlemenin Almanya'da kalma perspektifi bulunanlar için geçerli olacağını ifade eden Faeser, kimliklerini açıklamayı reddeden sığınmacıların ise bu düzenlemeye dahil olmayacağı bilgisini paylaştı.

EN GEÇ 6 AY SONRA İZİN

Tasarıya göre, ilk kabul merkezlerinde bulunan sığınmacılara en geç 6 ay sonra, müsamaha belgesi (Duldung) ile ülkede bulunanlara ise genel olarak çalışma izni verilecek. Kısa süre içinde sınır dışı edilecek kişiler bu düzenlemenin dışında tutulacak.

ÇALIŞMA SAATİ DÜŞÜYOR

Mümkün olduğunca çok sayıda kişinin çalışmasını sağlamak için asgari haftalık çalışma süresi 36 saatten 20 saate düşürülecek.

ALMANCA ŞART

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin Almanca konuşması, aşırı örgütlerle bağlantılarının bulunmaması ve suç işlememiş olması gerekiyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞINDA CEZALAR ARTIYOR

İnsan kaçakçılığı suçlarına yönelik cezalar da sertleştirilecek.

Buna göre, insanların hayatını tehlikeye atan kaçakçıların gelecekte müebbet ya da 10 ila 15 yıl, polis kontrol noktalarından kaçma gibi suçlara ise 1 ila 15 yıl arasında hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, polis ve savcılara kaçakçılık suçlarını aydınlatmak için telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinleme yetkisi verilecek.

Yasa tasarısı, Federal Meclis'e (Bundestag) gönderilecek. (AA)