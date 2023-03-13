Almanya’nın hızlı vize programından 1400 depremzede yararlandı

Almanya, "hızlı vize" ile 1400 Türk vatandaşına kapılarını açtı. Hızlı vize alanlar arasında, aile birleşimleri de var. 5 günde vizeler çıkarken, önümüzdeki günlerde sayının katlanması bekleniyor.

Ali GÜLEN

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Türkiye’yi sarsan büyük deprem faciasından sonra, “hızlı ve kolay vize” işlemleri başlatan Almanya, deprem bölgesinden 1400 Türk'ü, Almanya'daki yakınlarının yanına getirdi. 5 gün içerisinde vizeler veriliyor.

Gelenlerin 1100'ü, yakınlarının yanında 90 gün kalmak için “hızlı” vize aldı. Kalanlar ise, “aile birleşimi yoluyla” geldi. Yani daha önce, evlenme ya da velayet ilişkisi nedeniyle yapılan başvurular da hızlı şekilde kabul edilmiş oldu.

KİMLER GELEBİLECEK?

Depremzedelerin, Almanya'ya 90 günlük vize ile gelebilmesi için, Almanya'daki birinci ya da ikinci derece akrabaları tarafından davet edilmesi gerekiyor. Davet edenler, gelecek kişilerin masraflarını karşılayacağını garanti ediyor.

İlk aşamada, bu davetiye işi hızlandırıldı. İkinci olarak depremzedelerin, faciada kaybolan belgelerini hızla çıkarabilmesi gerekiyordu. Bu da Ankara tarafından hızlandırıldı.

SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Hızlı vize işlemi için personel sayısı da artırılınca, 5 gün içerisinde başvurular sonuçlanabilir hale geldi.

Benzer şekilde Suriye'den de depremzedeler alınıyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla depremzedenin hızlı vize ile gelmesi bekleniyor.

Benzer uygulama, İsviçre, Belçika ve Hollanda tarafından da yapılıyor. İngiltere'nin ise ağırdan alması hayli eleştiri çekiyor.

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