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Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu kabul edildi

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan Türkiye raporu bugün yapılan oylama ile kabul edildi.

Sozcu.com.tr
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Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu kabul edildi

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