Birçok ülkede oy kullanma işlemi sona erdi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi birçok ülkede tamamlandı.

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Polonya, İsviçre, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Slovakya, Macaristan, İran, Azerbaycan, Lübnan ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkede Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar kapandı.

POLONYA

Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğinde oy verme işlemi yerel saatle 21.00’de sona erdi.

Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine, oy kullanma işlemlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Fırat, “Gelen yoğun talebi karşılayabilmek ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerini kısaltmak için ilave oy verme kabinleri kurduk. Çoğunluğu genç olan seçmenlerimizin göstermiş olduğu ilgiyi şükranla karşılıyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İSVİÇRE

İsviçre’de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada kurulan sandıklarda 29 Nisan’da başlayan oy kullanma süreci sona erdi.

Seçmenler, bu süreçte yerel saatle 09.00-21.00 arasında Türkiye’nin bu üç misyonunda oylarını kullanabildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre’de kayıtlı 105 bin 820 seçmen bulunuyor.

Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenevre’de 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında sandıkların açık kaldığını kaydetti.

Özkan, “Vatandaşlarımızın seçime yoğun bir ilgi gösterdiğini gördük. Bu yıl oy verme işlemi, 2018 seçimlerine göre daha bir katılımla gerçekleştirildi. Her şey çok iyi işledi. Biz zaten Başkonsolosluk olarak lojistik ve fiziki tedbirleri almıştık. Oy verme sürecinde sandık kurulları ve müşahitlerimiz son derece uyumlu bir şekilde çalıştılar. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

İSVEÇ

İsveç’te 1 Mayıs Pazartesi günü başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 21.00’de sona erdi.

Başkent Stockholm’deki Stockholm Fuarı’nda 7 gün boyunca kullanılan oylar, sandık görevlileri tarafından torbalara konularak mühürlendi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı 42 bin 800 Türk seçmenin yaşadığı İsveç’te, resmi olmayan rakamlara göre 13 bin 669 kişi oy kullandı.

24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde 10 bin 700 kişi oy kullanmıştı.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği Müsteşarı Çınar Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işinin 7 gün sürdüğünü söyledi.

Seçimde görev yapan sandık müşahitlerine teşekkür eden Ergin, “Seçime katılım esnasında ilk günlerde uzun sıralar oldu. Vatandaşlarımız sağ duyulu bir şekilde sandıklara gitti ve sorunsuz bir şekilde oy kullanma işlemini yerine getirdi.” ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA, LİTVANYA VE ESTONYA

Türkiye’nin Helsinki, Vilnius ve Tallinn Büyükelçiliklerinde oy verme işleminin yerel saatle 21.00’da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, AA muhabirine, oy kullanma işlemlerine katılımın yüzde 50 civarında olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Çakar, “Sıcak bir ortamda gerçekleşen seçim haftasında herhangi olumsuz durumla karşılaşılmamış olması ayrıca memnuniyet vericidir. Gerek Büyükelçilik personelimizin fedakarlığı gerek siyasi parti temsilcilerinin ve müşahitlerin uyumlu çalışmaları ve gayretleri için şükranlarımızı ifade etmek isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin de oy kullanma sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Her şey yolunda gitti ve süreç güzel geçti. Letonya’dan da oy kullanmaya gelen vatandaşlarımız oldu. Katılım iyiydi. Oyunu kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu da vatandaşların sorumluluk bilinciyle oylarını kullandıklarını belirtti.

Her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Türkoğlu, “Dört saat sıra bekleyen vatandaşlarımız da oldu ama sabırla oylarını kullandılar. Yarın da oylar diplomatik kurye ile Türkiye’ye gönderilecek.” dedi.

BELÇİKA

Belçika’nın başkenti Brüksel ve Anvers kentindeki Expo alanlarında kurulan seçim merkezlerinde Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 21.00’da sona erdi ve sandıklar kapandı.

Oylar, sayılarak çuvallara koyulduktan sonra muhafaza edilmek üzere Brüksel Başkonsolosluğuna gönderildi.

Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AA muhabirine, çuvalların Sandık Muhafaza ve Ulaştırma Komisyonunun sorumluluğunda başkonsolosluktaki emniyetli odada Almanya’nın Köln kentine gönderilene dek korunacağını söyledi.

Deniz, 10 Mayıs Çarşamba günü çuvalların buradan alınarak hava yolu ile Türkiye’ye gönderileceği Köln’deki toplama merkezine transfer edilmek üzere araçlara yüklenmesinin planlandığını belirtti.

“Sükunet ve huzur içinde bir seçim oldu. Katılım son derece memnuniyet vericiydi.” diyen Deniz, vatandaşların otobüslerle Belçika’nın her yerinden ve hatta Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden de gelerek oy kullandıklarını dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Belçika’da 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Belçika’da 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemi 9 gün sürdü.

HOLLANDA

Hollanda’da da, Türkiye’deki seçimler için oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00’de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı.

Başkent Amsterdam, Lahey, Deventer ve bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven’da 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemi, Eindhoven’da üç gün sürerken diğer şehirlerde 9 gün sürdü.

Sandıkların kapanmasının ardından oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye’ye taşınarak YSK’ya teslim edilecek.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek’teki Türk seçmenler, Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00’de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

KARADAĞ

Diğer bir Batı Balkan ülkesi Karadağ’da da oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00’de sona erdi.

Başkent Podgoritsa’da ilk kez Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi bitti.

Oy kullanma işlemi dün, yerel saatle sabah 09.00’da başlayan Karadağ’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 1704 kayıtlı seçmen bulunuyor.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulan sandıklarda Türk seçmenler, 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Türkiye’nin Üsküp ve Tiran Büyükelçiliklerinde oy verme işleminin yerel saatle 21.00’da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

KOSOVA

Kosova’da da Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Kosova’daki Türk seçmenler, Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda 6-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 21.00’de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, hava yoluyla Türkiye’ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

YSK verilerine göre, Kuzey Makedonya’da 4 bin 107, Arnavutluk’ta 1416, Kosova’da ise 2 bin 192 kayıtlı seçmen bulunuyor.

SIRBİSTAN

Sırbistan’daki kayıtlı Türk seçmenler için oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00’de tamamlandı.

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda dün sabah başlayan oy kullanma süreci bu akşam sona erdi.

Büyükelçilikten alınan verilere göre, Sırbistan’da ilk gün 482, ikinci gün de 774 kişi oyunu kullandı.

YSK verilerine göre, Sırbistan’da 2 bin 311 Türk seçmen bulunuyor.

BULGARİSTAN

Bulgaristan’daki Türk vatandaşları, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin yanı sıra Filibe ve Burgaz başkonsolosluklarında sandık başına gitti.

Kayıtlı 7 bin 900 seçmenin bulunduğu ülkede, başkent Sofya’da 1148 seçmen oy kullandı.

Seçime yoğun ilgi gösteren seçmenler, 4 Mayıs’ta sandıkların açılmasıyla Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinin önünde kuyruklar oluşturmuştu.

4 gün süren oy kullanma sürecinin sonunda Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği personeli, gözlemcilerin huzurunda toplanan oyları içeren zarfları çuvallara doldurarak mühürledi.

Sofya ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Filibe’de kullanılan oylar, 8 Mayıs Pazartesi günü Türk Hava Yolları (THY) seferi ile Türkiye’ye yollanacak.

Bulgaristan’ın doğusunda, Karadeniz sahilindeki Burgaz şehrindeki Türkiye’nin başkonsolosluğunda verilen oylar ise kara yoluyla Türkiye’ye ulaştırılacak.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği yetkilileri, seçimde oy kullanma sürecinin sorunsuz geçtiğini, Bulgaristan’da verilen oy pusulalarının tamamını güvenilir şekilde Türkiye’ye ulaştırılacaklarını açıkladı.

İTALYA VE MALTA

İtalya’daki oy kullanma noktalarından Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda 3 Mayıs’ta başlayan oy verme işlemi yerel saatle 21.00’de (TSİ 22.00) son buldu.

Roma Büyükelçiliğinde 5 güne 5 sandık kurulurken, Milano Başkonsolosluğunda ise 3-4-5 Mayıs’ta ikişer, 6-7 Mayıs’ta ise dörder sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Malta’da da Valetta Büyükelçiliği’nde 6 Mayıs’ta başlayan oy kullanma işlemi bugün yerel saatle 21.00’de sona erdi.

Büyükelçilikteki oy verme işlemi dün ve bugün kurulan ikişer sandıkta gerçekleştirildi.

İtalya’da toplamda 19 sandıkta kullanılan oylar ile Malta’da toplam 4 sandıkta kullanılan oyların 8 Mayıs Pazartesi günü diplomatik kuryeler vasıtasıyla Türkiye’ye ulaştırılması bekleniyor.

İSPANYA VE PORTEKİZ

Oy kullanma işlemleri, İspanya’da Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda 5-7 Mayıs arasında, Portekiz’de ise Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliğinde 6-7 Mayıs’ta gerçekleştirildi.

İspanya’da 5 bin 838, ilk defa yurt dışında oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz’de ise 1484 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgilerde oy kullanma işlemlerinin rahat ve sorunsuz geçtiği bildirildi.

AA muhabirine değerlendirme yapan Türkiye’nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, seçimlere ilginin yoğun olduğunu, gerek Barselona ve çevre illerden gerekse Fransa’dan Türk vatandaşlarının gelerek oylarını kullandıklarını söyledi.

Evcit, “Vatandaşlarımızın ilgisi büyüktü ve sorunsuz bir şekilde oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Katılım yüzde 72 civarında. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Diplomatik torbalara konulup mühürlenen oy zarfları büyükelçiliklerde (Barselona’da başkonsoloslukta) muhafaza altına alınarak, yarın sabah diplomatik kuryelerin gözetiminde THY uçağıyla Türkiye’ye gönderilecek.

YUNANİSTAN

Yunanistan’da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında 29 Nisan’da başlayan oy kullanma işlemi 21.00’de sona erdi.

Yunanistan’da kayıtlı seçmenler, başkonsolosluklara giderek, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için tercihlerini sandığa taşıdı.

Başkonsolosluklarda 21.00’de oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla, oylar çuvallara konularak mühürlendi.

Mühürlenen çuvallar, muhafaza edilmek üzere kapısında üç kilit bulunan özel odaya götürüldü.

Kapının açılması için gerekli üç anahtardan biri Komisyon Başkanı veya memuruna, diğer iki anahtar ise iki farklı parti temsilcisine teslim edilerek güvence altına alındı.

Diplomatik torbaya yerleştirilen mühürlü oy çuvalları yarın Türkiye’ye ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik Başkonsolosluğundaki oy çuvalları THY’ye ait bir uçakla, Rodos Başkonsolosluğunda kullanılan oylar deniz yoluyla, Gümülcine Başkonsolosluğunda kullanılan oylar ise kara yoluyla diplomatik kurye ve parti temsilcileri eşliğinde Türkiye’ye götürülecek.

ÇEKYA, SLOVAKYA VE MACARİSTAN

Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri Çekya, Slovakya ve Macaristan’da sona erdi.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa’nın birçok noktasında olduğu gibi Prag'da da hummalı bir seçim süreci yaşandığını ve bu gece itibarıyla sandıkların kapandığını söyledi.

Bağış, son seçimlerle karşılaştırıldığında, birçok ülkedeki oy verme süre ve günlerinin bu seçimlerde farklı oluğunu hatırlatarak “Örneğin Çekya’da 2018 seçimlerinde sadece bir gün bir sandık açılırken, bu sene vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için Prag’da sandıkları 3-7 Mayıs tarihlerinde 5 gün boyunca açık tuttuk. Son iki gün hafta sonu olduğu için vatandaşlarımız aynı anda 2 ayrı sandıkta oy verebildi. 2018'de toplam 728 kişi oy kullanırken bu seçimlerde 2 bin 19 seçmen katılım sağladı.” dedi.

“Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gönderilen pusulalar siyasi partilerin temsilcilerinin gözetimi altında gümrükten çekilerek, anahtarları siyasi parti temsilcilerinde de bulunan kilitli odalarda saklanarak seçim günlerinde seçmenlere sunuldu.” bilgisini paylaşan Bağış, “Gerçekten ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir süreçteyiz. Vatandaşlarımız önümüzdeki 5 yılı belirleyecek kararlar alıyorlar. Söz artık milletin.” görüşünü paylaştı.

Bağış, pusulaların büyükelçilik çalışanları ve siyasi partilerin temsilcileri ile mühürlü çuvallar içinde İstanbul’da YSK’ye temsil edileceği bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer de YSK’nin aldığı karar çerçevesinde Bratislava’da ilk defa bu seçimlerde sandık kurulduğunu, “Bu çerçevede Slovakya’da yaşayan vatandaşlarımız dün ve bugün Bratislava’da oy kullanmaları mümkün olmuştur. Bratislava açısından sandıklar bu akşam yerel saatle 21.00'de kapanmış ve oy verme işlemleri tamamlanmıştır.” diye konuştu.

Demirer, oy torbalarının YSK tarafından belirlenen usul ve kurallar çerçevesinde güvenli bir şekilde ve süratle Türkiye’ye ulaştırılmasıyla sürecin tamamlanacağını ifade etti.

Büyükelçilik binasında vatandaşların güven ve huzur içinde oylarını kullanıldığını aktaran Demirer, “Bratislava'da ilk defa sandık açtığımız bu sürecin herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasından ve vatandaşlarımızın seçimlere yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliğinde de oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Oy pusulalarının bulunduğu torbalar yetkililerin eşliğinde YSK'ye ulaştırılacak.

Çekya’da 3 Mayıs, Macaristan’da 5 Mayıs, Slovakya’da ise 6 Mayıs'ta oy verme süreci başlamıştı.

CEZAYİR

Cezayir'deki seçmenler, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'da tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Sandık kurulundan alınan bilgiye göre, Cezayir'de Türk seçmen, seçimlere yaklaşık yüzde 50 oranında katılım sağladı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cezayir'de oy kullanma işlemi 5 Mayıs Cuma günü başlamıştı. 3 gün süren oy kullanma işlemi bu akşam itibarıyla sona erdi. Buradaki kayıtlı vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 50'si katılım sağladı. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşanmadan işlem son buldu. Güzel bir seçim süreci geçirdik. Şimdi de tutanakların son halleri tamamlanıyor. İnşallah yarın sabah ilk uçakla ülkemize uğurlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye’ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği'nde oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

YSK yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre Cezayir'de 2 bin 280 kayıtlı seçmen bulunuyor.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturdu.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs’ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.​​​​​​​

Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

RUSYA’DA DA OY VERME İŞLEMİ BİTTİ

Rusya Federasyonu’nda yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye’de ‪14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinin yanı sıra St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk Başkonsolosluklarında Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 21.00’da sona erdi ve sandıklar kapandı.

Uçakla Türkiye’ye gönderilmek üzere görevlilerin gözetiminde oy torbaları büyükelçilikte muhafaza altına alındı.

Moskova’daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarında 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemi 9 gün boyunca devam etti.

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) göre, Rusya Federasyonu genelinde 14 bin 357 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.

İSRAİL

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nde 3 Mayıs’ta başlayıp 4 gün süren oy verme işleminin yerel saatle 21.00’da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kullanılan ve kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar, sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak mühürlendi. Torbalar, yarın diplomatik kurye ile Türkiye’ye götürülecek.

İsrail’deki oy verme işlemi hakkında AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, 14 Mayıs seçimleri için Tel Aviv Büyükelçiliği’nde yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı vatandaşların 3-7 Mayıs arası oy kullanmalarına imkan veren sandıkların bugün saat 21.00’da kapandığını söyledi.

Torunlar, “İlk üç gün ikişer, son iki gün ise açılan üçer sandıkta vatandaşlarımız huzur ve güven içinde oylarını kullandı. Tüm vatandaşlarımıza Türk demokrasisine olan ilgi ve katkıları, ev sahibi ülke İsrail makamlarına da bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür eder, sonuçların milletimiz için hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

AZERBAYCAN

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence Başkonsolosluklarında oy verme işleminin yerel saatle 21.00’da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kullanılan ve kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak mühürlendi.

Oy torbaları da diplomatik torbalara konuldu ve Büyükelçilikte muhafaza altına alındı. Torbalar, yarın diplomatik kurye ile Türkiye’ye götürülecek.

Türk seçmenler, 14 Mayıs seçimleri kapsamında Bakü’de 9, Gence’de 3, Nahçıvan’da 3 olmak üzere toplam 15 sandıkta oy kullanmıştı.

Azerbaycan’da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

İRAN

İran'daki seçmenler, Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oy kullandı.

Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Sandık kurullarından alınan bilgiye göre, İran’da kurulan sandıklarda 450 seçmen oyunu kullandı.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye’ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda İran'daki temsilciliklerde oy verme işlemi 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre İran'da 1592 kayıtlı seçmen bulunuyor.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturdu.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs’ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.

Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

LÜBNAN

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği’nde 1 Mayıs’tan itibaren başlayıp 7 gün süren oy verme işleminin yerel saatle 21.00’da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kullanılan ve kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak mühürlendi.

Oy torbaları da diplomatik torbalara konularak Büyükelçilikte muhafaza altına alındı. Torbalar, yarın diplomatik kurye ile Türkiye’ye götürülecek.

Lübnan’daki oy verme işlemi hakkında AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, “Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği takvim ve kurallar çerçevesinde 1 Mayıs’ta başlattığımız seçimi bugün 7 Mayıs itibariyle tamamladık.” dedi.

Büyükelçi, hafta içi 1, hafta sonu 6 sandık açtıklarını, seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılması için her türlü önlemi aldıklarını kaydetti.

Lübnan’da toplam 8 bin 336 kayıtlı seçmen bulunuyor.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'daki Türk seçmenler, Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00’de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar, adının verildiği Özbekistan’daki bir üniversite laboratuvarının açılışına katılmak üzere bulunduğu Semerkant’ta, başkonsolosluk binasında kurulan sandığa giderek oyunu kullandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan’da, ikisi Taşkent’te, biri Semerkant’ta toplam 3 sandık kurulmuştu.

PAKİSTAN

Pakistan’daki Türk seçmenler, İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 6-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00’de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, yarın sabah hava yoluyla Türkiye’ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek. Pakistan’da 1200’ün üzerinde seçmen bulunuyor.

KAZAKİSTAN

Kazakistan’daki Türk seçmenler, Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau’daki Başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 4-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00’de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sandıkların kapanmasına 5 dakika kala son seçmenin oyunu kullandığını belirterek, “Yarın akşam 4 günün çuvallarını kurye aracılığıyla Yüksek Seçim Komisyonuna ulaştırılmak üzere Türkiye’ye göndereceğiz.” dedi.

Kapucu, oy kullanma işlemlerinin çok iyi bir atmosferde geçtiğini dile getirerek, “Hiçbir problemle karşılaşmadık. Tüm müşahitlerimiz ve partilerden gelen sandık kurulu üyelerimizle beraber güzel ve güvenli bir seçim gerçekleştirdik.” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kapucu, 2018 seçimlerine göre bu seçimlere katılım oranının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Kazakistan’da YSK yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 106 Türk seçmen bulunuyor.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan’da yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi üç gün sürdü. Oy verme işlemleri yerel saatle 21.00’de sona erdi.

ÇİN

Çin’deki Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00’de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye’ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Çin’deki temsilciliklerde oy verme işlemi 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre Çin’de 4 bin 337 kayıtlı seçmen bulunuyor.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturdu.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs’ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.

Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak. ​(AA)

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