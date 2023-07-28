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Beyaz Saray duyurdu: Kuzey Kore ile krizi tırmandıracak zirve…

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, 18 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdit ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini masaya yatıracak.

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Beyaz Saray duyurdu: Kuzey Kore ile krizi tırmandıracak zirve…

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden’ın 18 Ağustos’ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’u Washington DC yakınlarındaki “Camp David” yerleşkesinde ağırlayacağını bildirdi.

Üçlü liderler zirvesinde, Biden, Yoon ve Fumio’nun ilişkilerde “yeni bir dönemi” kutlayacaklarını aktaran Jean-Pierre, liderlerin Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehdidin yanı sıra ASEAN ve Pasifik Adaları ile bağları güçlendirmek dahil Hint-Pasifik ve ötesindeki işbirliklerini genişletmeyi görüşeceklerini kaydetti.

Jean-Pierre, “Zirve, küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması, kurallara dayalı uluslararası düzenin teşvik edilmesi ve ekonomik refahın desteklenmesi için ortak üçlü vizyonu geliştirecek.” ifadesini kullandı. (AA)

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