Biden, Netanyahu ve Abbas ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının beklendiği saatlerde ABD Başkanı Joe Biden, iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

ABD’li bir yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Biden'a Hamas ile içinde oldukları savaşta birlik ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı'nın Biden'a “desteğinden dolayı teşekkür ettiği” ifade edildi.

Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre de Filistin lideri, Biden'a “Gazze'dekilerin bölgeyi terk etmesini fikrine tamamen karşı olduğunu” söyledi.

Bölgede barışın iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Görüşmelerle ilgili daha sonra Beyaz Saray’dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada Biden'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede İsrail'e desteğini tekrarladığını belirtildi.

Biden'ın Netanyahu ile “masum sivillere su, yiyecek ve tıbbi erişim sağlamak için Birleşmiş Milletler ile Mısır ve Ürdün gibi ülkelerle yapılan koordinasyon hakkında” görüştüğü de kaydedildi.

Biden'ın “sivilleri korumaya yönelik tüm çabaları desteklediği” ifade edildi.

“HAMAS SALDIRILARINI KINADI”

ABD Başkanı'nın Abbas ile görüşmesinde de Filistinlilere insani yardım gönderilmesine yönelik çabalara tam destek sunduğu vurgulandı. Biden'ın Hamas saldırılarını kınadığının altı çizildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında Biden'ın çatışmaların genişlememesi için çaba gösterdiği, “Batı Şeria'da istikrar korunmalı” dediği aktarıldı.

7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin çatışmalarının ilk dakikalarından beri Biden, İsrail’e yönelik desteğini sık sık ifade ediyor.

KARA HAREKATI BEKLENİYOR

Hamas'ın başlattığı saldırıların ardından giderek sertleşen çatışmalarda İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesi bekleniyor.

Bölgede 2 milyon sivilin sıkıştığı belirtiliyor. (REUTERS-AA)

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