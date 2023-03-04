Biden-Scholz görüşmesinin ana konusu Rusya-Ukrayna Savaşı oldu

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Ukrayna'ya verilen desteği masaya yatırdı.

Sozcu.com.tr

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Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile başkent Washington’a resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Scholz’un Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel meseleleri ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, ABD ile Almanya arasındaki güçlü ilişkileri teyit etmek için bir araya geldikleri belirtilen liderlerin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönümünde Ukrayna’ya verilen güvenlik, insani, ekonomik ve siyasi desteğe yönelik devam eden çabaları masaya yatırdıkları aktarıldı.

Görüşmede, Ukrayna halkı ile küresel dayanışmayı sürdürmenin öneminin de gündeme geldiği kaydedilirken, “Liderler gerektiği sürece Rusya’ya, saldırganlığının bedelini ödetme taahhüdünü yinelediler” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Biden ve Scholz’un diğer küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulundukları belirtildi. (AA)

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