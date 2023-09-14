Biden’dan azil açıklaması: Niyetleri hükümeti kapatmak

ABD Başkanı Biden, Cumhuriyetçilerin "hükümeti kapatmak için kendisini azletmek istediklerini" söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden, hakkında azil soruşturması başlatılması için harekete geçen Cumhuriyetçilerin “hükümeti kapatmak amacıyla kendisini azletmek istediklerini” söyledi.

Biden, Virginia’da düzenlenen bağış etkinliğinde kendisi hakkındaki azil soruşturmasıyla alakalı açıklamalara ilişkin ilk kez konuştu. Cumhuriyetçilerin kendisini neden azletmek istediklerini bilmediğini belirten Biden, “Hükümeti kapatmak istedikleri için beni azletmek istediklerini söyleyebilirim” yorumunu yaptı.

Biden, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene’in, başkanlığının ilk gününden beri kendisini azletmek istediğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül’de Biden hakkında azil soruşturması açılması için resmi çağrı yapmıştı. McCarthy, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında “ciddi ve güvenilir” iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasını son dönemde bu iddiaların üzerinde çalışan Adalet, Gözetim ile Mali Mevzuat Komitesinin ortaklaşa yürüteceğini açıklamıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD Başkanı Biden hakkında soruşturma çağrısı