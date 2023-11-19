Biden’dan dikkat çeken ‘Gazze’nin yönetimi’ açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'nin nihai olarak Filistin yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

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The Washington Post gazetesinde makale kaleme alan ABD Başkanı Biden, Gazze ve Batı Şeria’nın geleceğine dair “Barış için çabalarken, nihayetinde Gazze ve Batı Şeria yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında yeniden birleşmeli” ifadesini kullandı.

“FİLİSTİNLİLER GAZZE’DEN ZORLA ÇIKARILMAMALI”

Biden, iki devletli bir çözüm için çalıştıklarına işaret ederek, “Filistinliler Gazze’den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

SİVİLLERE SALDIRANLARA VİZE YASAĞI

İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetlerinde artış olduğu bilinirken Biden, Batı Şeria’da sivillere saldıranlara karşı vize yasağı uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Biden, makalede, “İsrail liderlerine, Batı Şeria’da Filistinlilere karşı aşırı şiddetin durdurulması ve şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiğine dair ısrarcı oldum” değerlendirmesini yaptı.

NETANYAHU “KONTROL TAMAMEN BİZDE OLACAK” DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Gazze Şeridi’nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları” yönündeki sözleri eleştirilmişti.

Netanyahu, aynı açıklamayı bugün de yaptı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de “Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor. Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak” diyerek İsrail Başbakanı'na destek vermişti. (AA)