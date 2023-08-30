Bir Afrika ülkesinde daha darbe: Gabon’da darbe oldu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da ordu yönetime el koydu.

Sozcu.com.tr

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Orta Afrika ülkesi Gabon karıştı… Ülkede bir grup üst düzey asker Gabon 24 televizyon kanalına çıkarak yönetime el konulduğunu duyurdu.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun seçimi üçüncü dönem kazanmasından sonra yapılan açıklamada yönetime el konulduğu belirtildi.

Sabaha karşı televizyonda açıklama yapan üst düzey askerler, yönetime el konulduğunu açıkladı. Bu açıklama, cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun zafer kazanarak üçüncü döneminin seçim kurulu tarafından duyurulmasından sonra geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan görgü tanıkları başkent Libreville’de silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Gabon hükümeti konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Televizyonda konuşan Gabonlu asker, “Gabon halkı adına, barışı korumak adına şu anki rejime bir son verme kararı aldık” dedi. Gabonlu asker açıklamayı okurken arkasındaki düzinelerce asker de sessizce izledi.

2020’DEN BERİ SEKİZİNCİ DARBE

Açıklamada, hükümet, senato, meclis, anayasa mahkemesi ve seçim komitesinin lağvedildiği de belirtildi. Askerler kendilerini, “Geçiş ve Kurumların Restore Edilmesi Komitesi” olarak tanıttı.

Eğer bu darbe başarıyla sonuçlanırsa, 2020’den beri Batı ve Orta Afrika’daki sekizinci darbe olacak. Daha önce Mali, Gine, Burkina Faso, Çad ve Nijer de askeri darbeler meydana gelmişti.

ÜLKE CUMARTESİDEN BERİ GERGİNDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, ülkede tansiyonun cumartesi gününden beri yüksek olduğuna dikkat çekti. Haber ajansı, cumartesi günü yapılan seçimlerden sonra Bongo’nun ailesinin 56 yıllık iktidarına devam etme kararı çıktı.

Gabon seçim komitesi, Bongo’nun oyların yüzde 64.17’sini aldığını ve ikinci gelen rakibi Albert Ondo Ossa’nın oyların yüzde 30.77’sini aldığını bu sabah duyurmuştu.

Reuters, seçim sürecinde uluslararası gözlemcilerin olmamasından, bazı yabancı medya kuruluşlarının yayın yapmasına izin verilmemesinden ve internetin kesilmesinden dolayı seçim sürecinin şeffaf olmadığını aktardı.

64 yaşındaki Bongo, görevi 2009 yılında babası Omar’dan devralmıştı.

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