Bir yıl önce cesedi bulunmuştu… Esrarengiz olay için halktan yardım istendi

Interpol, bir yıldır esrarengizliğini koruyan bir cinayet için halktan yardım istedi. Cesedi bulunan küçük çocuğun ne ölüm nedeni ne de kimliği tespit edilebildi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası polis örgütü Interpol, Tuna Nehri’nde bulunan ölü çocuk olayının hâlâ çözülememesinden sonra halktan yardım istemeye karar verdi.

Interpol, yaptığı açıklamada; beş ya da altı yaşında olduğu tahmin edilen çocuğun geçen yıl mayıs ayında Bavyera’da kaldırım taşıyla birlikte ve folyoya sarılmış halde bulunduğunu belirtti.

Çocuğun ölüm nedenini ve kimliğini tespit edemeyen Alman polisi, Interpol’den kimliği belirlenemeyen cesetler hakkında bilgi toplamak amacıyla uluslararası bir uyarı olan ‘Siyah Bülten’ yayınlamasını istedi.

GELEN BİLGİLER İÇİN PARA ÖDÜLÜ TEKLİF EDİLDİ

Interpol, cesedin 19 Mayıs 2022’de Bavyera’nın 7 bin 5 yüz nüfuslu belediyesi Grossmehring yakınında bulunduğunda ne kadar süredir suda olduğunun bilinmediğini söyledi.

Yaklaşık 110 santim boyunda, 15 kilogram ağırlığında, kahverengi saçlı ve kan grubu 0 olan çocuğun geçen yılın sonunda üç boyutlu bir rekonstrüksiyonu da yayınlandı. Hatta halktan gelen bilgiler için de 8 bin 6 yüz pound (yaklaşık 290 bin lira) ödül teklif edildi.

Interpol’den Juergen Stock, polisin çocuğun Almanya dışından olabileceğini düşündüğünü ve bu nedenle olayın aydınlatılmasıyla beraber çocuğun insan ticareti, kaçırma veya şiddet mağduru olup olmadığına ışık tutabileceğini söyledi. Açıklamasında “Bir yerlerde birileri bu çocuk hakkında bir şeyler biliyor” dedi.

Uluslararası aile DNA akrabalık eşleştirmesi yoluyla bilinmeyen cesetleri tespit etmek amacıyla 2021 yılında faaliyete geçirilen ‘I-Familia’ aracının bu durumda faydalı olabileceği düşünülüyor.

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