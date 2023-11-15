Bloomberg ortaya çıkardı: Pentagon gizlice İsrail’e silah gönderiyormuş

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken Amerikan medyası ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İsrail'e gizlice silah ve mühimmat göndermeye devam ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, ABD’nin gizlice İsrail’e silah ve mühimmat göndermeye devam ettiğini duyurdu. “ABD sessizce İsrail’e daha çok füze ve mühimmat gönderiyor” başlıklı haberde, Apache gemisavaar ve sığınak delici mühimmatların neredeyse günaşırı gönderildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı’nın dahili bir listesine göre Pentagon, Apache savaş gemisi filosu için daha fazla lazer güdümlü füzenin yanı sıra 155 mm’lik mermiler, gece görüş cihazları, sığınak delici mühimmatlar ve yeni ordu araçlarını içeren talepleri yerine getirerek İsrail’e askeri yardımı sessizce artırdı.

BELGEDE “İSRAİL ÜST DÜZEY LİDER TALEPLERİ” DENİYOR

İsrail’e silah sevkiyatı, Demir Kubbe önleyicileri ve Boeing Co. akıllı bombalarının kamuoyunda iyi bilinen tedarikinin ötesine uzanıyor. Biden yönetimi yetkilileri İsrail’i Gazze Şeridi’nde sivil kayıplardan kaçınması konusunda giderek daha fazla uyarırken bile devam ediyor.

ABD ve Avrupa Birliği tarafından terörist grup olarak tanımlanan Hamas’la savaşan İsrail’in talep ettiği silahlar, Ekim ayı sonlarında Pentagon’da dolaşan “İsrail Üst Düzey Lider” talepleri başlıklı bir belgede listeleniyor.

Bloomberg’in ulaştığı belgeye göre, silahlar halihazırda sevk ediliyor ya da Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa’daki stoklardan temin etmek için çalışıyor. Ekim sonu itibariyle 36.000 adet 30mm top mühimmatının tamamı, talep edilen M141 sığınak delici mühimmatın 1,800 adedi ve en az 3,500 adet gece görüş cihazının teslim edildiği kayıtlara geçti.

“GÜNLÜK GELMEYE DEVAM EDİYOR”

Bir Pentagon sözcüsü görüş vermeyi kabul etmezken ancak Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada “İsrail’in kendini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD endüstri kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandığını” söyledi.

Açıklamaya göre “Bu güvenlik yardımı neredeyse günlük olarak gelmeye devam ediyor”. ABD’nin hızla hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bombalar, 155 mm top mermileri ve diğer mühimmatları sağladığı belirtildi. Bunlara Demir Kubbe önleyicileri ve tıbbi destek ekipmanları da ekleniyor.

Topçu mermileri ve diğer mühimmatın sağlanması, ABD’nin sağladığı malzemelerin İsrail’in Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından yönetilen sağlık yetkililerinin 10.000’den fazla insanın ölümüne neden olduğunu söylediği bombalama kampanyasına devam etmesine izin verdiğini söyleyen sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine neden oldu.

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